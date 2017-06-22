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Промрынок «7 километр» в День Конституции, 28 июня, будет работать по обычному графику
17:23 / 27.06.2017
ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «7 километр» в День Конституции, 28 июня, будет работать по обычному графику, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-службе рынка.
Как отметили в пресс-службе, Приближающийся государственный праздник – День Конституции Украины не отразятся на работе Промтоварного рынка «7 километр». В среду, 28 июня, рынок будет принимать посетителей по обычному расписанию — с 6:00 до 15:00. Выходной на рынке традиционно только в пятницу.
Администрация ООО «Промтоварный рынок» поздравляет с наступающим Днем Конституции и приглашает всех за покупками.
СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе, предоставляет услуги аренды, парковки, охраны. Только застроенная площадь составляет свыше 75 га. На рынке работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории функционируют: гостиница и автостанция, банк, сеть кафе и ресторанов, отделение полиции, собственные пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь.
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