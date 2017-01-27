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«На Промрынке возрастает доля товаров украинского производства», — пресс-служба «7 километра»
16:41 / 22.06.2017

ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С каждым годом на Промтоварном рынке «7 километр» возрастает доля товаров, которые поступают в продажу непосредственно от отечественного производителя, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в пресс-службе Промрынка.

Как отметили в пресс-службе, на промрынке ежегодно возрастает доля товаров от отечественного производителя. В этом году ассортимент украинских товаров в торговых павильонах «Седьмого километра» еще более расширился.

«Предприниматели отмечают, что качество отечественной продукции не отличается от зарубежных аналогов, а цена — ниже в два, а то и в три раза.

Украинские товары поступают на рынок каждый день из различных регионов и самые разнообразные. В частности, из Львова на этой неделе прибыли партии таких групп товаров как бытовая техника, обувь, одежда, сувениры, из Хмельницкого — ковры, текстиль, фурнитура, обувь для дома, из Херсона — текстиль, полотенца и постельное белье, из Днепра — хозтовары и бытовые изделия из пластика, из Харькова — ткани и велосипеды», — добавили в пресс-службе.

СПРАВКА: промрынок «Седьмой километр» расположен по адресу: Одесская область, Овидиопольский район, пгт. Авангард, ул. Базовая, 20.

Время работы: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной.

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