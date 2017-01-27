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Среди основных покупателей «7 километра» — жители Молдовы, Николаевской, Херсонской и Киевской областей
16:33 / 12.06.2017
ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Помимо одесситов и жителей области, наиболее массово за покупками на промрынок «7 километр» приезжают жители Молдовы и Приднестровья, Николаевской, Херсонской и Киевской областей, а также самого Киева, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июня, в пресс-службе промтоварного рынка, подводя статистические итоги активности покупателей из различных регионов.
Так, помимо одесситов и жителей нашей области, которые составляют большую часть посетителей рынка, в региональном разрезе лидируют покупатели из Молдовы и Приднестровья, Николаевской, Херсонской и Киевской областей, а также самого Киева.
Примечательно, что на протяжении последних трех лет, на фоне общего сокращения количества приезжающих за покупками, практически не изменились показатели прибытия оптовиков из Молдовы и Приднестровья, а если сравнивать с маем прошлого года, то их стало даже больше.
Самым стабильным покупателем «7 километра» в Украине является Черновицкая область — показатели заезда жителей этих регионов на рынок — на неизменном уровне с 2013 года.
Также стабильным покупателем является Республика Беларусь. Жители соседней страны всегда ездили на рынок, и уже с лета 2015 года отмечается летний прирост белорусов на 50%.
В пресс-службе добавили, что список посещаемости формируется на основании ежедневного статистического анализа и позволяет оценить географию заездов посетителей «7 километра».
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