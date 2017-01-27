ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Среди основных покупателей «7 километра» — жители Молдовы, Николаевской, Херсонской и Киевской областей
16:33 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Помимо одесситов и жителей области, наиболее массово за покупками на промрынок «7 километр» приезжают жители Молдовы и Приднестровья, Николаевской, Херсонской и Киевской областей, а также самого Киева, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июня, в пресс-службе промтоварного рынка, подводя статистические итоги активности покупателей из различных регионов.

Так, помимо одесситов и жителей нашей области, которые составляют большую часть посетителей рынка, в региональном разрезе лидируют покупатели из Молдовы и Приднестровья, Николаевской, Херсонской и Киевской областей, а также самого Киева.

Примечательно, что на протяжении последних трех лет, на фоне общего сокращения количества приезжающих за покупками, практически не изменились показатели прибытия оптовиков из Молдовы и Приднестровья, а если сравнивать с маем прошлого года, то их стало даже больше.

Самым стабильным покупателем «7 километра» в Украине является Черновицкая область — показатели заезда жителей этих регионов на рынок — на неизменном уровне с 2013 года.

Также стабильным покупателем является Республика Беларусь. Жители соседней страны всегда ездили на рынок, и уже с лета 2015 года отмечается летний прирост белорусов на 50%.

В пресс-службе добавили, что список посещаемости формируется на основании ежедневного статистического анализа и позволяет оценить географию заездов посетителей «7 километра».

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
10:08 13.06.2017
Полиция вчера вечером искала бомбу ещё в одном райсуде Одессы
09:51 13.06.2017
Станция техобслуживания горела ночью в Нерубайском
17:48 12.06.2017
Во вторник, 13 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:33 12.06.2017
302 малыша родились на прошедшей неделе в Одессе
17:28 12.06.2017
Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.015