Промрынок «7 километр» фиксирует увеличение покупателей-оптовиков из центральных регионов Украины

17:18 / 06.06.2017

ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На этой неделе Промрынок «7 километр» фиксирует увеличение оптовых покупателей из центральных областей страны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июня, в пресс-службе рынка.

По информации пресс-службы, на Промрынке с начала недели зафиксировано увеличение количества посетителей-оптовиков, прибывающих за товаром из центральных регионов Украины. По статистике, преимущественно, это оптовые и розничные покупатели из Киева, Днепропетровска, Винницы.

Также отмечается увеличение заездов грузового и пассажирского транспорта из Молдовы и Приднестровья.

При этом на рынок ежедневно прибывают и новые партии сезонных товаров, обновляется ассортимент летних коллекций одежды, обуви и аксессуаров.