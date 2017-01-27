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Промрынок «7 километр» фиксирует увеличение покупателей-оптовиков из центральных регионов Украины
17:18 / 06.06.2017
ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На этой неделе Промрынок «7 километр» фиксирует увеличение оптовых покупателей из центральных областей страны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июня, в пресс-службе рынка.
По информации пресс-службы, на Промрынке с начала недели зафиксировано увеличение количества посетителей-оптовиков, прибывающих за товаром из центральных регионов Украины. По статистике, преимущественно, это оптовые и розничные покупатели из Киева, Днепропетровска, Винницы.
Также отмечается увеличение заездов грузового и пассажирского транспорта из Молдовы и Приднестровья.
При этом на рынок ежедневно прибывают и новые партии сезонных товаров, обновляется ассортимент летних коллекций одежды, обуви и аксессуаров.
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Артём Филипенко
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