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«7 километр» фиксирует прирост автобусов и грузовиков, прибывших за оптовыми закупками товара
17:00 / 22.05.2017

ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С началом новой недели промрынок «7 километр» фиксирует значительный прирост покупателей, прибывших за оптовыми покупками, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 мая, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, несмотря на дождливую погоду, в понедельник, 22 мая, на Промтоварном рынке «7 километр» фиксируется значительный прирост покупателей, прибывших за оптовыми покупками. На некоторых площадках, в сравнении с предыдущей неделей, количество автобусов и грузовых машин возросло в 4 раза.

«По статистике рынка, в этом году активный заезд посетителей немного припозднился, в сравнении с прошлогодними показателями — это связано, прежде всего, с затянувшимися холодами и нестабильными погодными условиями. Летом традиционно на рынке фиксируется самый максимальный приток покупателей. Предприниматели уже увеличили объемы товаров, которые завозятся для продажи на рынок», — добавили в пресс-службе.

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