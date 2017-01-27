|
русская версия | english version
|
|
«7 километр» фиксирует прирост автобусов и грузовиков, прибывших за оптовыми закупками товара
17:00 / 22.05.2017
ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С началом новой недели промрынок «7 километр» фиксирует значительный прирост покупателей, прибывших за оптовыми покупками, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 мая, в пресс-службе рынка.
Как отметили в пресс-службе, несмотря на дождливую погоду, в понедельник, 22 мая, на Промтоварном рынке «7 километр» фиксируется значительный прирост покупателей, прибывших за оптовыми покупками. На некоторых площадках, в сравнении с предыдущей неделей, количество автобусов и грузовых машин возросло в 4 раза.
«По статистике рынка, в этом году активный заезд посетителей немного припозднился, в сравнении с прошлогодними показателями — это связано, прежде всего, с затянувшимися холодами и нестабильными погодными условиями. Летом традиционно на рынке фиксируется самый максимальный приток покупателей. Предприниматели уже увеличили объемы товаров, которые завозятся для продажи на рынок», — добавили в пресс-службе.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:50 22.05.2017
17:14 22.05.2017
16:55 22.05.2017
16:44 22.05.2017
16:06 22.05.2017
100 украинских рыболовецких хозяйств получили в этом году квоты на промышленный вылов рыбы в Чёрном море
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.018
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»