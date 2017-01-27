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Контейнерные площадки «7 километра» обновят расцветку к лету
09:11 / 12.05.2017
ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На промрынке «7 километр» началась тотальная покраска торговых и складских контейнеров, которые составляют основной массив конструкций рынка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе рынка.
По информации пресс-службы, покраска всех контейнерных площадок одновременно на рынке проводится впервые. К примеру, самый популярный розничный торговый комплекс — контейнерную площадку №2, в последний раз красили 7 лет назад.
Цветовая палитра контейнерных улиц останется прежней, поскольку именно цвет является определяющим в разметке и названиях улиц рынка, навигации его посетителей и привычной для всех географической привязкой.
Поскольку большую часть из 15 тысяч торговых мест рынка составляют именно контейнеры, работы по покраске такого объема, которые проходят только в нерабочее время, займут несколько месяцев.
В пресс-службе напомнили, что первая контейнерная улица на рынке появилась в 1994 году неподалеку от нынешней администрации — на территории, где сейчас располагается площадка «Игрушка». Инициативу проявили первые предприниматели «7 км», которым не хватало места для складирования товара, и они в частном порядке закупали контейнеры в Одесском и Ильичевском портах.
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Артём Филипенко
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