Рекордное в этом году количество посетителей зафиксировано 8 мая на «7 километре»

11:24 / 10.05.2017

ОДЕССА, 10 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Рекордное в этом году количество посетителей зафиксировано в понедельник, 8 мая, на Промтоварном рынке «7 км», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 мая, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, «по предварительным данным статистики, заезд всех видов автотранспорта на Промтоварный рынок «7 километр» 8 мая превысил все показатели, зафиксированные с начала года. Огромный выбор и привлекательные цены на товары, часто представленные самими производителями или их представителями, привлекают к нам посетителей из всех регионов Украины, а также Молдовы и Беларуси».

Также в пресс-службе добавили, что на рынок продолжают поступать новые группы товаров и обновляется ассортимент — только в понедельник на «7 км» прибыло около 30 фур с грузом из портов Одессы и Черноморска.