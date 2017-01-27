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«7 километр» начал реконструкцию продуктового рынка на своей территории
16:17 / 04.05.2017
ОДЕССА, 04 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На продуктовом рынке, который работает на территории промрынка «7 километр», стартовала комплексная реконструкция, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 мая, в пресс-службе рынка.
По информации пресс-службы, в ходе реконструкции планируется полностью заменить торговые конструкции, завершить подведение всех коммуникаций и установить современные и удобные роллеты для продажи товаров продуктовой группы.
По словам первого заместителя директора ООО «Промтоварный рынок» Василия Пейчева, реконструкцию продуктового рынка администрация намерена завершить уже в этом году. Модернизация будет проходить в несколько этапов, чтобы не препятствовать торговле. После того, как новые торговые конструкции и павильоны будут установлены, продуктовый рынок накроют высоким навесом.
Реконструкция продуктового сектора Промтоварного рынка проходит в рамках программы модернизации, которая реализуется на «7 километре» с 2013 года.
СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Промрынок «Седьмой километр» обеспечивает работой более 60 тысяч человек. Ежегодно предприятие отчисляет свыше 120 миллионов гривен налогов государству, а также около 3 миллионов — на благотворительные цели.
Время работы: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной.
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Артём Филипенко
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