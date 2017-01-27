Промрынок «7 километр» на майские праздники будет работать по обычному графику

12:09 / 28.04.2017

ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «7 километр» на майские праздники будет работать по своему обычному графику, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, на майские праздники рынок работает по обычному графику: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00, пятница — выходной.

СПРАВКА: Промтоварный рынок («7 километр») — крупнейший оптово-розничный рынок в Европе, предоставляющий услуги аренды, парковки, охраны. Только застроенная площадь составляет свыше 75 га. На рынке работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории функционируют гостиница и автостанция, банковская сеть терминалов и отделений, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь.