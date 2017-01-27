Группа предпринимателей «7 километра» вновь отправилась в Китай для налаживания торговых связей

17:03 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Группа предпринимателей промрынка «7 километр» сегодня вновь отправилась в Китай для налаживания торговых связей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 апреля, в пресс-службе рынка.

По информации пресс-службы, предприниматели Промтоварного рынка сегодня рано утром вылетели в Пекин, откуда затем отправятся в Уланчаб, где располагается крупнейший торговый оптово-розничный центр «Новый Ябаолу». Предполагается, что впоследствии он станет «наследником» всемирно известного пекинского рынка «Ябаолу», который власти Китая намерены перенести из столицы в регионы.

Посещение одесскими предпринимателями КНР для налаживания связей и закупок товара осуществляется в рамках Соглашения о стратегическом сотрудничестве, которое было подписано в ноябре 2016 г. представителями руководства ООО «Промтоварный рынок» «7 километр» и управляющей компанией «Новый Ябаолу» (г. Уланчаб, КНР). Соглашение о партнерстве призвано способствовать оптимизации торговли между Китаем и Украиной, продвижению экспорта товаров высокого качества из Китая, развитию кооперации и сотрудничества предпринимателей, улучшению уровня обслуживания, отладке механизмов поставки товаров в Украину.

СПРАВКА: «Новый Ябаолу» — это крупный торговый центр, площадью 50 тыс. кв. м, оборудованный с применением современных технологий. Комплекс расположен в г. Уланчаб на севере Китая. Развитие нового торгового комплекса осуществляется под эгидой правительства КНР как проекта, который позволит расширить внешние торговые связи, создать оптимальные условия для долговременного сотрудничества бизнесменов из разных стран.