«7 километр» работает по графику, несмотря на непогоду

16:24 / 20.04.2017

ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Несмотря на непогоду, сегодня, 20 апреля, на Промтоварный рынок «7 километр» прибыло много групногабаритных автомобилей за новыми партиями различных товаров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе рынка.

По информации пресс-службы, несмотря на непогоду, сегодня на Промрынок прибыло множество групногабаритных авто за новыми партиями различных товаров, которые поставляются на «7 километр» ежедневно.

Традиционно в четверг на рынке много оптовиков из различных регионов Украины и ближнего зарубежья.

«Нежданный снег и низкая температура воздуха не помешали предпринимателям работать, и торговля на рынке велась на протяжении всего рабочего дня», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в пятницу, согласно расписанию, на «7 километре» выходной день.