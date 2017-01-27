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«7 километр» работает по графику, несмотря на непогоду
16:24 / 20.04.2017
ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Несмотря на непогоду, сегодня, 20 апреля, на Промтоварный рынок «7 километр» прибыло много групногабаритных автомобилей за новыми партиями различных товаров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе рынка.
По информации пресс-службы, несмотря на непогоду, сегодня на Промрынок прибыло множество групногабаритных авто за новыми партиями различных товаров, которые поставляются на «7 километр» ежедневно.
Традиционно в четверг на рынке много оптовиков из различных регионов Украины и ближнего зарубежья.
«Нежданный снег и низкая температура воздуха не помешали предпринимателям работать, и торговля на рынке велась на протяжении всего рабочего дня», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, что в пятницу, согласно расписанию, на «7 километре» выходной день.
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