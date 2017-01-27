Завтра на «7 километре» выходной день

11:43 / 15.04.2017

ОДЕССА, 15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 16 апреля, воскресенье, на Промтоварном рынке «7 километр» — выходной день, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 апреля, в пресс-службе промрынка.

Как отметили в пресс-службе, «есть только три праздника в году, в которые рынок традиционно не работает: это Новый год (1 и 2 января), Рождество (7 января) и Пасха (в тот день, когда она празднуется в текущем году). Во все остальные дни в году рынок работает по обычному графику.

В этом году Светлый праздник Пасхи отмечается 16 апреля — соответственно, в этот день рынок будет закрыт».

Стандартное и постоянное время работы Промтоварного рынка «7 километр», независимо от официальных и государственных праздников: понедельник-четверг — с 6:00 до 15:00, суббота-воскресенье — с 6:00 до 16:00; пятница — всегда выходной.