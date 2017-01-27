|
русская версия | english version
|
|
Завтра на «7 километре» выходной день
11:43 / 15.04.2017
ОДЕССА, 15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 16 апреля, воскресенье, на Промтоварном рынке «7 километр» — выходной день, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 апреля, в пресс-службе промрынка.
Как отметили в пресс-службе, «есть только три праздника в году, в которые рынок традиционно не работает: это Новый год (1 и 2 января), Рождество (7 января) и Пасха (в тот день, когда она празднуется в текущем году). Во все остальные дни в году рынок работает по обычному графику.
В этом году Светлый праздник Пасхи отмечается 16 апреля — соответственно, в этот день рынок будет закрыт».
Стандартное и постоянное время работы Промтоварного рынка «7 километр», независимо от официальных и государственных праздников: понедельник-четверг — с 6:00 до 15:00, суббота-воскресенье — с 6:00 до 16:00; пятница — всегда выходной.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
14:52 15.04.2017
14:46 15.04.2017
14:38 15.04.2017
12:01 15.04.2017
11:02 15.04.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.180
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»