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Администрация «7 километра» опровергла слухи о пятикратном повышении аренды
16:50 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрация ООО «Промтоварный рынок» («7 километр») опровергла слухи о якобы планируемом пятикратном повышении арендной платы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В распространённом пресс-службой рынка официальном обращение администрации ООО «Промтоварный рынок», в частности, говорится: «На рынке с целью дестабилизации распространяются провокационные слухи о якобы пятикратном повышении аренды и прочая лживая информация, которой предпринимателей намеренно дезинформируют для использования в личных корыстных целях.

Администрация ООО «Промтоварный рынок» призывает не поддаваться на провокации и заверяет, что никакого дополнительного повышения аренды и других изменений, кроме заявленных официально, не планируется».

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Артём Филипенко
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