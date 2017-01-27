«7 километр» по итогам года получил звание «Лучшее предприятие Украины» в сфере торговли

09:41 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ООО «Промтоварный рынок» по итогам 2016 года получил «Звезду Качества» и стал «Лучшим предприятием Украины» в сфере торговли, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в пресс-службе промрынка.

По информации пресс-службы, по результатам ранжирования Национального Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», Промтоварный рынок «Седьмой километр» получил звание «Лучшее предприятие Украины» по экономическим и статистическим показателям работы в 2016 году.

Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Украины, финансовой отчетности, экономических показателей (активы, обязательства, прибыль, рентабельность и др.) и исключает влияние человеческого фактора в ранжировании.

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» («7-й километр») — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе работает уже 27 лет. Общая площадь — свыше 110 гектаров, из них застроено — 75 га. Рынок насчитывает около 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады). На его территории располагаются отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта, скорая помощь, 8 автостоянок, банк, автостанция, гостиница. На рынке работают 60 тысяч человек, из которых 15 тысяч — субъекты предпринимательской деятельности. Ежедневно «7-й километр» посещают до 200 тысяч человек из различных регионов Украины и ближнего зарубежья.