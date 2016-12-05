«7 километр» отмечает приток грузового автотранспорта с новым товаром

17:56 / 23.01.2017

ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На Промтоварном рынке «Седьмой километр» отмечается приток грузового автотранспорта, доставляющего товар, который реализуют предприниматели, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 января, в пресс-службе рынка.

По информации пресс-службы, на «Седьмом километре» отмечается приток грузового автотранспорта с товаром — сейчас еженедельно на рынок прибывают десятки грузовых автомобилей с партиями разнообразных товаров к новому весеннему сезону из Черноморского и Одесского торговых портов.

Также растет количество автотранспорта, который доставляет груз непосредственно от отечественных производителей из разных регионов страны.

В результате на «7 километре» с каждым днем обновляются коллекции одежды, обуви и аксессуаров, в том числе появляются в продаже новинки сезона-2017.

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе, предоставляет услуги аренды, парковки, охраны. (Адрес: Одесская область, Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20). Только застроенная площадь составляет свыше 75 га. На рынке работают около 60 тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории функционируют: отделение полиции, собственные пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь, гостиница, а также автостанция, банк, сеть общественного питания.

Время работы рынка: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной.