50 единиц техники и свыше 700 сотрудников ведут уборку снега на рынке «7 километр»

15:38 / 11.01.2017

ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 50 единиц техники и свыше 700 сотрудников промрынка ведут уборку и вывоз снега на «7 километре», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 января, в пресс-службе рынка.

По информации пресс-службы, распоряжением директора ООО «Промтоварный рынок» Василия Мозгальского, на предприятии создан оперативный штаб, который координирует уборку снега и расчистку 75 га территории «Седьмого километра».

Уборка и вывоз снега с территории рынка ведутся круглосуточно. В процессе задействованы около 50 единиц техники и свыше 700 сотрудников рынка.

Администрация ООО «Промтоварный рынок» сообщает, что уборка территории от последствий снегопадов будет проводиться своевременно и впредь, дабы обеспечить стабильную работу Промрынка.

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе, предоставляет услуги аренды, парковки, охраны. (Адрес: Одесская область, Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20). Только застроенная площадь составляет свыше 75 га. На рынке работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории функционируют: отделение полиции, собственные пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь, гостиница и автостанция, а также банк, разветвленная сеть общественного питания. Ежедневно Промтоварный рынок «Седьмой километр» посещают около 200 тысяч человек.

Время работы: с понедельника по четверг — с 6.00 до 15.00, суббота и воскресенье — с 6.00 до 16.00. Пятница — выходной.