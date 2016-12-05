Мэрия призывает одесситов не скупать в панике хлеб в ненужном количестве

17:14 / 06.01.2017

ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская мэрия обращается к горожанам с просьбой не поддаваться панике и не скупать хлеб в ненужном количестве, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В департаменте заявили, что ситуация с производством и поставкой хлеба в городе стабильна и контролируема. Основной производитель хлеба — ООО «Одесский каравай» работает в штатном режиме. Оперативная реакция городских властей на погодные условия позволила предприятию выполнить весь план поставок хлебобулочных изделий (200 тонн).

На данный момент торговые сети дополнительно заказывают хлебобулочную продукцию сверх плана (+30 тонн). По состоянию на 16:00 предприятие поставило в торговые сети 195 тонн хлебобулочной продукции и 36 тонн калачей. Параллельно на предприятии уже размещены заказы от торговых сетей на 7 января в объеме 140 тонн.

Более 80 специализированных машин развозят продукцию в магазины Одессы, а проезжаемость дорог позволяет вовремя доставлять продукцию в торговые сети.

Учитывая большой спрос и количество заявок на 7 января, предприятие увеличивает количество машин-хлебовозов по городу Одессе.

Мэрия обращается с просьбой не поддаваться панике и не скупать хлеб в ненужном количестве, что негативно сказывается на производственных процессах предприятий Одессы, производящих хлебобулочную продукцию.