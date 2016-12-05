«Одесский каравай» к праздникам выпустит более 90 тонн калачей

14:53 / 22.12.2016

ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рождественские дни ООО «Одесский каравай» выпустит более 90 тонн калачей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом в интервью агентству сообщила сегодня, 22 декабря, начальник отдела маркетинга предприятия Марина Монахова.

По её словам, с первых дней нового года ассортимент ООО «Одесский каравай» будет несколько переформатирован.

«Это не значит, что мы сократим количественный или качественный состав выпускаемых изделий. Но, учитывая народную любовь к новогодним и рождественским праздникам, мы до 20 января будем делать акцент на сдобную группу товара, к которой относятся и калачи», — рассказала начальник отдела маркетинга.

По словам специалиста, каких-либо ценовых изменений в этот период не предвидится.

«Поскольку мы длительное время не получаем государственных дотаций, из нашего ассортимента исчезло понятие «социального хлеба». Условия производственникам нынче диктуют рыночные механизмы. К тому же, «социальный хлеб» предусматривает «низкую» рецептуру. Только мука, вода, дрожжи. Именно поэтому от неё отказались и другие производители хлеба и хлебобулочных изделий», — добавила М. Монахова.