«Мы успевали завершить работы во Дворце спорта до начала Чемпионата», — Урбанский

09:44 / 12.12.2017

ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский заявил, что ремонтные работы в одесском Дворце спорта, финансируемые за счёт облбюджета, успевали завершить до начала юниорского чемпионата по хоккею, который должен был состояться в апреле, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе Одесского областного совета, об этом А. Урбанский заявил, комментируя перенос этого спортивного события из Одессы в Киев.

Глава облсовета поблагодарил инициативную группе, которая боролась за то, чтобы Чемпионат мира по хоккею среди юниоров был проведен в Одессе.

Говоря о причинах переноса матчей в Киев, А. Урбанский отметил, что, когда Одесса выиграла право на проведение этого чемпионата, было получено обращение из Национального олимпийского комитета Украины и перечень работ, которые должны быть выполнены за средства областного бюджета. Поскольку территория вокруг Дворца спорта принадлежит городской общине, то ее благоустройство должно было проводиться за средства городского бюджета Одессы, а оборудование, необходимое для проведения чемпионата, должны были закупить за средства государственной субвенции.

Областной совет, со своей стороны, должен был профинансировать ремонт крыши, раздевалок, санузлов, внутреннего освещения и вестибюля. Некоторые из этих работ, например, ремонт крыши, должны быть завершены до конца этого года. По другим работам уже завершены все юридические согласования и в этом году должны быть выделены 10 млн. грн. на проведение всех работ.

«Бесспорно, до начала чемпионата, который должен был состояться в апреле, мы успевали завершить все работы», — отметил он.

«Сейчас мы ждем 83 млн. грн., которые должны поступить из государственного бюджета на приобретение электронного табло, пластиковой защиты и другого дорогостоящего оборудования. Скорее всего, деньги поступят уже в следующем году. Потому что, если они будут перечислены сейчас, мы просто не успеем освоить их до конца года, и впоследствии они вернутся в государственную казну», — подчеркнул А. Урбанский.

Председатель областного совета также заверил, что, несмотря ни на что, работы продолжаются и будут завершены весной, поскольку сейчас крайне важно создать надлежащие условия для спортсменов.

Глава облсовета высказал мнение, что отчаиваться сейчас не следует, поскольку у Одессы есть очень неплохие перспективы получить право на проведение в декабре следующего года чемпионата мира среди юношей до 20 лет.