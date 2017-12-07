ФК «Черноморец» сыграл вничью 3:3 со «Звездой» из Кропивницкого

09:43 / 11.12.2017

ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец» сыграл вничью 3:3 с ФК «Звезда» (Кропивницкий) в очередном матче Чемпионата Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 декабря, в пресс-службе «Черноморца».

По информации пресс-службы, матч 19 тура Чемпионата УПЛ «Черноморец» — «Звезда» состоялся 9 декабря в Одессе на стадионе «Черноморец» в присутствии 4 тыс. 246 зрителей.

Как отметили в пресс-службе, «Такие матчи называют «лобовыми». Команды в турнирной таблице находятся рядом — «Звезда» на 9-м месте, а «Черноморец» — на 10-м. Причем разделяет коллективы всего одно очко. Понятно, насколько важным был для обоих соперников исход этой встречи».

Итоговый счёт матча — 3:3.

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: «Футбол получился интересный для болельщиков, но менее интересный для тренеров, когда забивают много, но очень много пропускают из-за того, что Жунич — минус, Алассан — минус. Те связки игроков, которые наигрывались, восстановить не удалось. Результат, наверное, закономерный. После 2:1 мы могли выиграть матч, а после 88-й минуты могли и проиграть...».