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ФК «Черноморец» сыграл вничью 3:3 со «Звездой» из Кропивницкого
09:43 / 11.12.2017
ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец» сыграл вничью 3:3 с ФК «Звезда» (Кропивницкий) в очередном матче Чемпионата Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 декабря, в пресс-службе «Черноморца».
По информации пресс-службы, матч 19 тура Чемпионата УПЛ «Черноморец» — «Звезда» состоялся 9 декабря в Одессе на стадионе «Черноморец» в присутствии 4 тыс. 246 зрителей.
Как отметили в пресс-службе, «Такие матчи называют «лобовыми». Команды в турнирной таблице находятся рядом — «Звезда» на 9-м месте, а «Черноморец» — на 10-м. Причем разделяет коллективы всего одно очко. Понятно, насколько важным был для обоих соперников исход этой встречи».
Итоговый счёт матча — 3:3.
Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: «Футбол получился интересный для болельщиков, но менее интересный для тренеров, когда забивают много, но очень много пропускают из-за того, что Жунич — минус, Алассан — минус. Те связки игроков, которые наигрывались, восстановить не удалось. Результат, наверное, закономерный. После 2:1 мы могли выиграть матч, а после 88-й минуты могли и проиграть...».
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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