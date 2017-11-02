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ФК «Черноморец» сыграл вничью с луганской «Зарёй» в очередном матче Чемпионата Украины
11:15 / 04.12.2017
ОДЕССА, 04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Черноморец» сыграл вничью с луганской «Зарёй» в матче 18 тура Чемпионата УПЛ по футболу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе клуба.
По информации пресс-службы, матч состоялся 2 декабря в Одессе на стадионе «Черноморец» в присутствии 4 тыс. 242 зрителей и завершился со счётом 1:1. оба мяча были забиты во втором тайме.
Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: «такой матч, наверное, и сложно, и легко комментировать. Та запредельная самоотдача, которая была у игроков, это своеобразный отклик на призывы болельщиков... И, возможно, эти матчи потихоньку вернут болельщиков на стадион».
Комментируя очередные слухи по поводу возможного ухода в казахстанский «Актобе», тренер одесситов отметил: «эти все вбросы всегда идут накануне матча. То же самое было в «Карпатах» — за день, за два. Там целую весну меня списывали... Сейчас происходит то же самое в «Черноморце»».
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Сергей Гриневецкий
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