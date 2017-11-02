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Юные одесситы заняли призовые места Чемпионата Украины по фигурному катанию среди юношей и девушек
14:04 / 02.12.2017
ОДЕССА, 02 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Юные одесситы заняли призовые места Чемпионата Украины по фигурному катанию среди юношей и девушек, проходившем в Одесском дворце спорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 2 декабря, в пресс-службе Одесского облсовета.
По информации пресс-службы, в Одессе подвели итоги Чемпионата Украины по фигурному катанию среди юношей и девушек, который проходил на ледовой арене спортивно-концертного комплекса «Одесский Дворец спорта».
В спортивных соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены Украины в возрасте от 11 до 15 лет. В каждом виде выступления первых три места категорию входят в состав резерва сборной команды Украины. Одесские фигуристы на этих соревнованиях показали хорошие результаты.
Так, в резерв сборной команды Украины вошла воспитанница Одесской СДЮШОР по фигурному катанию на коньках «Льдинка», самая молодая участница соревнований, Ева Шульга — она заняла второе место.
В танцах на льду в категории «Юниоры» третье место заняли Сергун София — Гонтарук Артем. Среди младших пар в категории Basic Novice второе место заняла пара Бондарь Лика — Коваль Артем, третье место Довгаль София — Мельник Иван.
При этом без остановки работы ледовой арены и трех спортивных залов завершается ремонт купола демонстрационного зала Одесского дворца спорта.
Напомним, что в Чемпионате Украины по фигурному катанию на коньках среди юношей и девочек принимали участие спортсмены-победители предыдущих этапов соревнований в возрасте от 11 до 15 лет из Киева, Харькова, Днепра и Одессы: 23 девочки, 6 мальчиков, 1 спортивная пара и 12 танцевальных пар. Соревнования оценивали 12 судей высшей категории.
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Сергей Гриневецкий
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