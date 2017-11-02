09:50 / 27.11.2017

ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский ФК «Черноморец» проиграл ровенскому «Вересу» со счетом 1:3 в мачте 17 тура Чемпионата УПЛ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в пресс-службе ФК «Черноморец».

По информации пресс-службы, матч 17 тура Чемпионата УПЛ по футболу между одесским ФК «Черноморец» и ровенским «Вересом» состоялся в воскресенье, 26 ноября, во Львове на стадионе «Арена Львов» в присутствии 1 тыс. 480 зрителей под моросящим дождём.

Перед началом встречи обе команды вышли на поле в специальных футболках Всеукраинского объединения участников АТО «Українці — разом!» в знак поддержки защитников нашей страны на востоке Украины и их семей. Игроков «Черноморца» и «Вереса» сопровождали дети участников футбольной лиги АТО.

Единственный гол со стороны «Черноморца» забил Хобленко на 68-й минуте. Ранее не реализовал пенальти Степанюк на 58-й.

Итоговый счёт матча — 3:1 в пользу «Вереса».

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: «В целом игра проиграна была, по состоянию команды, накануне. На протяжении недели — две такие команды, как «Олимпик», и похожая — «Верес». Команды, у которых действительно есть командный дух. Сложно с ними играть, разбиваясь на какие-то группировки или индивидуальные действия. Необходима командная игра. К сожалению, мне, наверное не удалось донести до ребят, что нам необходим коллектив на поле. Первый тайм, что я увидел, это, наверное, худший первый тайм за все время. Потом попытались переломить ход поединка, один мяч забили. Но, как говорится, времени не хватило...».