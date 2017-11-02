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Ремонт купола Дворца спорта проходит без остановки работы ледовой арены и спортзалов
11:44 / 22.11.2017

ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Продолжается ремонт Одесского дворца спорта — в настоящее время ведётся капремонт купола демонстрационного зала, площадь покрытия которого более 4 тысяч квадратных метров, при этом в комплексе продолжает работать ледовая арена и три спортивных зала, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 ноября, в пресс-службе Одесского областного совета.

Как отметили в пресс-службе, в спортивно-концертном комплексе «Одесский Дворец спорта» проводятся запланированные ремонтные работы за счет бюджета области. Сейчас продолжается капитальный ремонт купола демонстрационного зала, покрытие которого занимает более 4 тысяч квадратных метров. Он покрывается ПВХ мембраной — это кровельный материал нового поколения, срок службы которого — более 40 лет.

Как поясняют специалисты, помимо долговечности, мембрана на 100% гидроизоляционная и достаточно проста в укладке.

«Ремонт купола демонстрационного зала Одесского дворца спорта проходит без остановки работы ледовой арены и трех спортивных залов, которые здесь функционируют. Это зал каратэ и гимнастики, спортивный зал самбо и спортзал бодибилдинга и фитнеса», — подчеркнул директор Дворца спорта Игорь Волошин.

Также в ближайшее время планируется капремонт технического кармана для ледового комбайна с обустройством системы снеготаяния, нагрева воды (для залива льда) и фильтрации, демонтаж потолка с усилением, покраской и огнеупорной обработкой ферм и мостиков.

В пресс-службе напомнили, что Одесская область ждет значительное субвенцию из госбюджета на приобретение необходимого оборудования для Дворца спорта — как сообщил председатель областного совета Анатолий Урбанский, это было обещано Национальным олимпийским комитетом Украины и Министерством молодежи и спорта Украины.

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