|
|
ФК «Черноморец» обыграл донецкий «Олимпик» в очередном матче Чемпионата УПЛ
09:55 / 20.11.2017
ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский ФК «Черноморец» обыграл донецкий «Олимпик» в матче 16-го тура Чемпионата УПЛ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 ноября, в пресс-службе «Черноморца».
По информации пресс-службы, матч 16-го тура Чемпионата УПЛ «Черноморец» — «Олимпик» состоялся 19 ноября в Одессе на стадионе «Черноморец» в присутствии 3 тыс. 642 зрителей.
В пресс-службе отметили, что ко встрече с одесситами «Олимпик» подошел, располагаясь в турнирной таблице на третьем месте.
В первом тайме матча счёт открыт не был, второй же тайм завершился со счётом 2:1 в пользу одесситов.
««Черноморец» провел лучший матч за последнее время и победил абсолютно заслуженно», — считают в пресс-службе.
Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: ««Олимпик» — очень хорошая команда, хороший тренер. Что отличает «Олимпик» от других команд премьер-лиги — это команда-коллектив. Очень хороший коллектив. Я и вчера, и сегодня говорил ребятам, что на первый план выйдет, может быть, даже не тактика. На первый план выйдет противостояние — команда на команду. У кого команда сильнее окажется. Я очень рад, что у нас получилось».
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
17:43 20.11.2017
17:22 20.11.2017
16:57 20.11.2017
16:46 20.11.2017
16:41 20.11.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.834
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»