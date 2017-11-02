ФК «Черноморец» обыграл донецкий «Олимпик» в очередном матче Чемпионата УПЛ

09:55 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский ФК «Черноморец» обыграл донецкий «Олимпик» в матче 16-го тура Чемпионата УПЛ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 ноября, в пресс-службе «Черноморца».

По информации пресс-службы, матч 16-го тура Чемпионата УПЛ «Черноморец» — «Олимпик» состоялся 19 ноября в Одессе на стадионе «Черноморец» в присутствии 3 тыс. 642 зрителей.

В пресс-службе отметили, что ко встрече с одесситами «Олимпик» подошел, располагаясь в турнирной таблице на третьем месте.

В первом тайме матча счёт открыт не был, второй же тайм завершился со счётом 2:1 в пользу одесситов.

««Черноморец» провел лучший матч за последнее время и победил абсолютно заслуженно», — считают в пресс-службе.

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: ««Олимпик» — очень хорошая команда, хороший тренер. Что отличает «Олимпик» от других команд премьер-лиги — это команда-коллектив. Очень хороший коллектив. Я и вчера, и сегодня говорил ребятам, что на первый план выйдет, может быть, даже не тактика. На первый план выйдет противостояние — команда на команду. У кого команда сильнее окажется. Я очень рад, что у нас получилось».