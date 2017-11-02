ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




ФК «Черноморец» обыграл донецкий «Олимпик» в очередном матче Чемпионата УПЛ
09:55 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский ФК «Черноморец» обыграл донецкий «Олимпик» в матче 16-го тура Чемпионата УПЛ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 ноября, в пресс-службе «Черноморца».

По информации пресс-службы, матч 16-го тура Чемпионата УПЛ «Черноморец» — «Олимпик» состоялся 19 ноября в Одессе на стадионе «Черноморец» в присутствии 3 тыс. 642 зрителей.

В пресс-службе отметили, что ко встрече с одесситами «Олимпик» подошел, располагаясь в турнирной таблице на третьем месте.

В первом тайме матча счёт открыт не был, второй же тайм завершился со счётом 2:1 в пользу одесситов.

««Черноморец» провел лучший матч за последнее время и победил абсолютно заслуженно», — считают в пресс-службе.

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: ««Олимпик» — очень хорошая команда, хороший тренер. Что отличает «Олимпик» от других команд премьер-лиги — это команда-коллектив. Очень хороший коллектив. Я и вчера, и сегодня говорил ребятам, что на первый план выйдет, может быть, даже не тактика. На первый план выйдет противостояние — команда на команду. У кого команда сильнее окажется. Я очень рад, что у нас получилось».

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
17:43 20.11.2017
В некоторых домах Одессы завтра, 21 ноября, отключат газ
17:22 20.11.2017
Директора одесского театра разоблачили при получении взятки в 5 тысяч гривен
16:57 20.11.2017
Во вторник, 21 ноября, в некоторых домах Одессы не будет света
16:46 20.11.2017
196 малышей родились на минувшей неделе в Одессе
16:41 20.11.2017
Деволановский спуск планируют сделать пешеходным и благоустроить


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.834