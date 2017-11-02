Всеукраинские соревнования среди юных фигуристов проходят в Одесском дворце спорта

16:04 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На Ледовой арене Одесского дворца спорта проходят Всеукраинские соревнования по фигурному катанию среди юных фигуристов и открытый чемпионат Одесской области по фигурному катанию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 ноября, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, очередной этап чемпионата страны собрал в Одессе 308 фигуристов в возрасте от 6 до 15 лет из Киева, Кривого Рога, Днепра, Дружковки, Херсона, Харькова и Одессы.

В течение недели на большом одесском льду соревновались воспитанники из всех школ Украины по фигурному катанию. По словам директора СДЮСШОР «Льдинка» по фигурному катанию Наталим Тютюнник, одесские фигуристы заняли призовые местах в разных категориях.

Финал Всеукраинских соревнований среди юных фигуристов состоится в Одессе в апреле 2018 года.

К тому времени в спортивно-концертном комплексе «Одесский Дворец спорта» должен быть проведен капитальный ремонт.

«Сейчас в здании спорткомплекса проходит ремонт крыши. В ходе ближайшего заседания постоянной комиссии областного совета по вопросам бюджета, финансово-экономической политики и банковской деятельности должно быть принято решение о выделении средств, необходимых для проведения ремонтных работ во Дворце спорта. Также ждем субвенции из Госбюджета на приобретение необходимого оборудования, потому что это очень значительная сумма. Это было обещано Одесской области со стороны Национального олимпийского комитета Украины и со стороны Министерства молодежи и спорта Украины», — сообщил председатель Одесского областного совета Анатолия Урбанский.

Напомним, что в конце ноября ледовая арена во Дворце спорта впервые за 20 лет будет принимать Чемпионат Украины по фигурному катанию. Победители этих соревнований будут участвовать в Юношеской олимпиаде 2020 года.