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«Черноморец» сыграл вничью с ФК «Александрия» в мачте 15 тура Чемпионата УПЛ
09:14 / 06.11.2017
ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский «Черноморец» на выезде сыграл вничью 0:0 с ФК «Александрия» в мачте 15 тура Чемпионата УПЛ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в пресс-службе «Черноморца».
По информации пресс-службы, матч 15 тура Чемпионата УПЛ 2017−2018 «Черноморец» — «Александрия» состоялся 4 ноября в Александрии на поле КСК «Ника» в присутствии 1 тыс. 608 зрителей.
Как отметили в пресс-службе, «Александрия» и «Черноморец» сейчас располагаются на 10-м и 11-м местах турнирной таблицы соответственно.
Игра завершилась со счётом 0:0.
Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: «Матчи такого порядка, когда встречаются команды, которым нужны очки, красивыми бывают очень редко. Тут на первый план выходит набор зачетных баллов. У меня осталось двоякое впечатление от игры. С одной стороны, мы завоевали очко, с другой, немного разочаровывает наша игра в атаке.
Сейчас будет двухнедельная пауза на игры сборных, будем работать над этим компонентом».
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Сергей Гриневецкий
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