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Состоялось торжественное открытие легкоатлетического стадиона «Динамо» в Одессе
08:16 / 02.11.2017
ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В честь 93-й годовщины основания ФСО «Динамо» Украины 1 ноября в Одессе был торжественно открыт легкоатлетический стадион, прошедший реконструкцию с использованием современных технологий и материалов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, открытие стадиона стало возможным благодаря руководству Центрального совета Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины, при личной инициативе первого заместителя председателя ФСО «Динамо» Виктора Коржа и при поддержке Одесского городского совета.
Современный легкоатлетический стадион «Динамо» торжественно открыли советник министра внутренних дел Украины, первый заместитель председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины Виктор Корж, председатель Одесского отделения Национального олимпийского комитета Украины Николай Мильчев, начальник Южного ТУ Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк и представители Одесского областного совета. Также на церемонии присутствовали и. о. начальника Управления молодежной политики и спорта Евгений Назаренко, начальник Управления физической культуры и спорта Одесского городского совета Руслан Пуздрач и заместитель начальника ГУНП в Одесской области Константин Гейко.
Стадион был реконструирован с использованием современных технологий и материалов, поэтому руководство Одесской областной организации ФСО «Динамо» Украины выразило надежду, что он станет отличной базой для тренировки спортсменов и учащихся Спортивной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» легкой атлетики, которые тоже вскоре порадуют нас высокими спортивными достижениями.
В завершение мероприятия был проведен парад с участием лучших спортсменов ФСО «Динамо» Украины и воспитанников СДЮШОР легкой атлетики, которым было предоставлено право первой пробежки на обновленном стадионе.
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Сергей Гриневецкий
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