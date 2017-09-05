Одесса > Новости > Спорт Открытие стадиона «Динамо» состоится сегодня в Одессе 10:07 / 01.11.2017 ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 1 ноября, в Одессе состоится открытие легкоатлетического стадиона «Динамо», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 1 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области. Как отметили в отделе, в честь 93-й годовщины основания ФСО «Динамо» Украины сегодня, 1 ноября, в 14:00 состоится открытие легкоатлетического стадиона. СПРАВКА: Спортсменами, инструкторами и тренерами Физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Украине в большинстве своём являются сотрудники различных государственных правоохранительных и контрольно-надзорных органов и служб: Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Прокуратуры, Государственной фискальной службы и др. версия для печати