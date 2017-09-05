|
|
Открытие стадиона «Динамо» состоится сегодня в Одессе
10:07 / 01.11.2017
ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 1 ноября, в Одессе состоится открытие легкоатлетического стадиона «Динамо», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, в честь 93-й годовщины основания ФСО «Динамо» Украины сегодня, 1 ноября, в 14:00 состоится открытие легкоатлетического стадиона.
СПРАВКА: Спортсменами, инструкторами и тренерами Физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Украине в большинстве своём являются сотрудники различных государственных правоохранительных и контрольно-надзорных органов и служб: Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Прокуратуры, Государственной фискальной службы и др.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
09:37 01.11.2017
09:35 01.11.2017
09:21 01.11.2017
СБУ задержала в Одессе подозреваемую в подрыве полковника СБ, которой Ленин передал компоненты взрывного устройства
17:58 31.10.2017
17:41 31.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.029
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»