Губернатор открыл многопрофильный стадион на 200 зрителей в Маяках

11:46 / 28.10.2017

ОДЕССА, 28 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Стадион на 200 зрителей площадью более 16 тыс. кв. м открыт в с. Маяки Беляевского района после реконструкции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 28 октября, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, вчера, 27 октября, председатель ОГА принял участие в торжественном открытии стадиона в Маяках. Стадион на 200 зрителей площадью более 16 тыс. кв. м содержит волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, орудия для легкой атлетики и беговые дорожки.

«Спорт — это то, что делает нашу страну известной во всем мире. Как правило, речь идет об индивидуальных победах. За каждым известным спортсменом стоят жертвенность родителей, настойчивость тренеров, личный талант и много часов тренировок. В большинстве случаев, эти яркие звезды рождены в обычных семьях и занимаются, иногда, не в лучших условиях. Но действует закон «талант раскрывается вопреки», через «невозможно»! Дополнительные вызовы и преодоления препятствий еще больше закаляют. Я уверен, здесь будет расти сильная, счастливая, здоровая и спортивная молодежь», — подчеркнул М. Степанов.

В 1997 году Маякская футбольная команда завоевала кубок области на Черноморском стадионе. Теперь юные спортсмены радуются, что снова имеют возможность тренироваться профессионально в своём селе.

Представители областной власти подарили спортсменам сертификат на экипировку восьми футбольных команд. Средства на обновление этого стадиона были выделены из государственного фонда регионального развития, областного и местного бюджетов.

Заниматься спортом на этом стадионе будут жители не только Маяк, но также Удобного и Надлиманского.