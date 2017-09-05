«Черноморец» выбыл из дальнейшей борьбы за Кубок Украины после поражения от «Днепра-1»

10:01 / 26.10.2017

ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец» потерпел поражение в матче 1/8 Кубка Украины от днепровского клуба второй лиги «Днепр-1» и выбыл из дальнейшей борьбы за этот трофей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 октября, в пресс-службе «Черноморца».

По информации пресс-службы, матч 1/8 финала Кубка Украины-2017/18 «Днепр-1» — «Черноморец» состоялся 25 октября в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» в присутствии 2 тыс. 526 зрителей.

В игровое время матча не удалось добиться победы ни одной из команд — 0:0.

«Пришлось участвовать в футбольной лотерее — послематчевых пенальти. Первыми по жребию выпало наносить удар с «точки» хозяевам поля: Кравченко забил. Затем к мячу подошел «моряк» Васин — 1:1. Логинов попал в штангу (Федоренко при этом угадал направление удара). Хобленко был точен — 2:1. Ляшенко также не промахнулся — 2:2. Удар Мартыненко парировал Юрчук. Супряга реализовал свой 11-метровый — 2:3. Политыло не оставил вратарю «Днепра-1» шансов — 3:3. Также поразил цель Лопыренок — 3:4. Татарков уверенно реализовал свою попытку — 4:4. Теперь предстояло бить до промаха. Войцеховский — 4:5, Жунич — 5:5, Бровченко — 5:6, Зубейко — 6:6, Полевой — 6:7, Мусолитин — 7:7, Поплавка — 7:8. Увы, но последний удар Люльки парировал Юрчук... «Черноморец» выбыл из розыгрыша Кубка Украины», — сообщили в пресс-службе.

Главный тренер одесской команды Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: «В целом, если брать ситуацию, у нас довольно не очень получился первый тайм в нашем исполнении, что было связано ротацией состава. Когда добавили скорости — пошли моменты. Но, к сожалению, нам не повезло в концовке. А дальше — пенальти…».

Говоря об уровне соперника «моряков», О. Дулуб заявил: «Если все команды Украины второй лиги такие, то это добротный уровень. Но я просто видел результаты матчей: 5:0, 3:0. То есть, это команда не уровня второй лиги».

«Матчи, когда ты выигрываешь у одного из лидеров (киевского «Динамо», — Ред.), добавляют куража. Нам не хватило эмоций и в матче со «Сталью». Здесь произошло то же самое. Может быть, выплеснули там. Или повлияли эти поездки, переезды, и все остальное. Надо разбираться, будем смотреть...», — добавил главный тренер.