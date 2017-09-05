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Одесситы завоевали 6 медалей Чемпионата Европы по таиландскому боксу
09:49 / 24.10.2017
ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спортсмены на Чемпионате Европы по таиландскому боксу муэй-тай завоевали одну бронзовую, три серебряные и две золотые медали, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, с 14 по 22 октября в Париже состоялся Чемпионат Европы по таиландскому боксу муэй-тай. В соревнованиях приняли участие 350 человек из 24 стран.
Украина на соревнованиях была представлена сборной командой в составе 10 человек, из которых семеро — одесситы.
Выступления на чемпионате для одесситов стали успешными. По итогам соревнований Михаил Василиогло и Олег Гута стали чемпионами Европы. Роман Вагилевич, Валентин Булат и Анна Авакова заняли вторые места; Виктория Иванец — 3 место.
Общий результат выступления сборной команды Украины — 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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