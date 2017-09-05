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Два чемпионата по боксу пройдут в октябре в Одессе
17:07 / 19.10.2017
ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — До конца октября в Одессе пройдут два чемпионата по боксу — областного и всеукраинского уровня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 19 октября, в пресс-службе Федерации бокса Одесской области.
По информации пресс-службы, в пятницу, 20 октября, в СК «Олимпиец» (проспект Шевченко, 31-а) стартует Чемпионат Одесской области по боксу среди мужчин элиты (1999 г.р. и старше), юниоров (2000-2001 г.р.) и девушек всех возрастных категорий.
20 октября с 15:00 пройдут предварительные поединки, 21 октября с 11:00 — полуфинал, 22 октября с 11:00 — финал.
Чемпионат проводит Федерация бокса Одесской области.
С 24 по 29 октября в Одессе в СК «Олимпиец» (проспект Шевченко, 31-а) состоится Чемпионат Украины по боксу среди юниоров, посвященный памяти мастера спорта СССР Романа Песина.
Официальная церемония открытия состоится 24 октября в 17:00.
24-26 октября пройдут предварительные бои, 27 октября — четвертьфинальные бои; 28 октября — полуфинальные бои; 29 октября — финал.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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