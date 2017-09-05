Финал Кубка Украины по регби пройдёт 21 октября в Одессе

15:37 / 18.10.2017

ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 21 октября в Одессе на стадионе «Спартак» состоится решающий матч по регби за второй по рангу трофей страны — Кубок Украины, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом рассказали сегодня, 18 октября, на пресс-конференции президент Федерации регби Одесской области Олег Этнарович, главный тренер сборной Одессы по регби Георгий Чумбуридзе, капитан сборной Одессы Николай Делиергиев.

21 октября на «Спартаке» сборная Одессы примет действующего обладателя титула, 13-кратного чемпиона Украины харьковского «Олимпа».

Как отметили участники пресс-конференции, одесские регбисты на данный момент тренируются во «взрослом» клубе «Флагман» и двух студенческих — «Академия» (Одесская академия строительства и архитектуры ) и «Политехник» (Одесский национальный политехнический университет).

«Что называется, «под ними» работает ещё несколько клубов и школ. Мы такая большая регбийная семья, и меня это очень радует. Будем стараться, чтобы результаты нашей работы были видны и зрителям, которые будут следить за чемпионатом», — рассказал президент областной Федерации регби.

Для одесских регбистов эта встреча не только возможность взять реванш за неучастие в чемпионате страны 2017 года, в котором наш город не представлен из-за неспортивного решения ряда клубов, но и исторический момент. В 2007-м, ровно 10 лет назад, одесский «Кредо-1969» в первый и пока единственный раз отобрал у «Олимпа» титул чемпионов Украины в классическом регби.

В этом году против харьковчан единым фронтом выступили все клубы города, делегировав своих лучших представителей в сборную. 16 игроков представляют «Кредо-1969», 6 — из «Политехника» и 2 — из «Академии». Главным тренером команды стал грузинский специалист Георгий Чумбуридзе, под руководством которого был завоеван титул в 2007 г.

Финал Кубка Украины Сборная Одессы – «Олимп» (Харьков) состоится 21 октября на стадионе «Спартак» (ул. Канатная, 79). Начало в 14:00. Вход свободный. Будет проводиться также розыгрыш ценных призов.