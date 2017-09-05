«Отрада» привезла в Одессу Кубок Украины по регби-7

09:09 / 17.10.2017

ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская «Отрада» стала победительницей Кубка Украины по регби-7, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 октября, в пресс-службе Федерации регби Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, действующие чемпионки страны закрепили успешный сезон, взяв второй по рангу трофей.

Так, на групповом этапе одесситки без проблем справились с «Универом-ТНЕУ» (41:0) и ДЮСШ-2-«Прикарпатские Волчицы» (56:0).

Во второй группе за выход в финал развернулась более напряжённая борьба. Шанс побороться за главный трофей с землячками упустили «White Angels». На последних секундах встречи при равном счёте «ангелы» пропустили занос и уступили киевскому «Авиатору» 12:19.

В финале в напряжённой борьбе «Отрада» вырвала победу у хозяек турнира, выиграв в одну попытку (21:12). Бронза досталась второй одесской команде «White Angels», которая в матче за третье место обыграла «Универом-ТНЕУ» из Тернополя со счётом 29:0.

Сезон женского регби завершится 29 октября в Одессе розыгрышем молодёжного чемпионата Украины U21.