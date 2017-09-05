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«Отрада» привезла в Одессу Кубок Украины по регби-7
09:09 / 17.10.2017
ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская «Отрада» стала победительницей Кубка Украины по регби-7, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 октября, в пресс-службе Федерации регби Одесской области.
Как отметили в пресс-службе, действующие чемпионки страны закрепили успешный сезон, взяв второй по рангу трофей.
Так, на групповом этапе одесситки без проблем справились с «Универом-ТНЕУ» (41:0) и ДЮСШ-2-«Прикарпатские Волчицы» (56:0).
Во второй группе за выход в финал развернулась более напряжённая борьба. Шанс побороться за главный трофей с землячками упустили «White Angels». На последних секундах встречи при равном счёте «ангелы» пропустили занос и уступили киевскому «Авиатору» 12:19.
В финале в напряжённой борьбе «Отрада» вырвала победу у хозяек турнира, выиграв в одну попытку (21:12). Бронза досталась второй одесской команде «White Angels», которая в матче за третье место обыграла «Универом-ТНЕУ» из Тернополя со счётом 29:0.
Сезон женского регби завершится 29 октября в Одессе розыгрышем молодёжного чемпионата Украины U21.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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