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ФК «Черноморец» обыграл киевское «Динамо» в матче Чемпионата УПЛ
11:03 / 16.10.2017
ОДЕССА, 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец» обыграл киевское «Динамо» в очередном матче Чемпионата УПЛ со счётом 2:1, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 16 октября, в пресс-службе клуба.
По информации пресс-службы, матч 12-го тура Чемпионата УПЛ по футболу «Черноморец» — «Динамо» (Киев) состоялся вчера, 15 октября, в Одессе на стадионе «Черноморец» в присутствии 9 тыс. 683 зрителей.
«В стартовом туре второго круга «Черноморец» ожидало очередное испытание лидером. Столичные динамовцы опережали «моряков» на 18 очков и занимали 2-е место в турнирной таблице», — отметили в пресс-службе.
«Моряки» отличились успешными попаданиями в ворота гостей дважды в первом тайме — Ковалец на 14-й минуте и Хобленко на 21-й. Киевляне ответили лишь один раз во втором тайме — на 78-й минуте. Итоговый счёт матча — 2:1.
Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: «Довольно интересная игра. Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Честно говоря, в какие-то моменты я даже не ожидал такого от игроков. В течение двух недель довольно интенсивные тренировки были, и я боялся, что может быть где-то не хватит свежести. Естественно, после двух забитых мячей мы отдали территорию, начали обороняться компактно. Я предупреждал, что динамовцы атакуют флангами, и после передачи с фланга «Динамо» удалось забить. Очень рад, что выиграли. Это заслуга всего тренерского штаба — и нового, и старого и, естественно, футболистов. Без них мы никак».
Общественный порядок во время проведения футбольного матча обеспечивали более шестисот сотрудников одесской полиции и Национальной гвардии Украины.
«Благодаря слаженным действиям правоохранителей и законопослушному поведению одесситов и гостей города физического противостояния между болельщиками команд-оппонентов допущено не было. Нарушений общественного порядка в ходе проведения футбольного матча не зафиксировано», — отметили в отделе коммуникации ГУНП.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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