Сборная Украины стала победителем международного гандбольного турнира ветеранов «Черноморские игры»

14:08 / 03.10.2017

ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сборная Украины +50 стала победителем Третьего международного турнира ветеранов по гандболу «Черноморские игры», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в пресс-службе Федерации гандбола Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, ставший уже традиционным Третий международный турнир среди ветеранов по гандболу «Черноморские игры» прошёл 30 сентября в спортивном комплексе ПАО «Одессаоблэнерго». На одесской земле собрались «классики гандбола» — лучшие команды ветеранов Украины и ближнего зарубежья: сборная Республики Молдова +45, сборная Республики Беларусь +45, команда «Одесса» +45 и сборная Украины +50.

Открывая турнир, глава областной Федерации гандбола Сергей Гриневецкий отметил, что сегодня гандбол вышел на второе место по посещаемости игр после футбола. И заверил, что Федерация гандбола Одесской области будет и дальше работать в направлении популяризации и развития гандбола в Украине, сохранения памяти о выдающихся спортсменах, чьи достижения — пример для молодого поколения гандболистов, а также приложит все усилия для привлечения подрастающего поколения к занятиям гандболом.

Почётными гостями турнира стали известные персоны национального гандбола – судьи международной категории Валентин Вакула и Александр Людовик, главный тренер национальной сборной Украины по гандболу Виталий Андронов, председатель Ассоциации ветеранов и любителей гандбола Геннадий Дихтяр, директор гандбольного клуба Республики Молдова «Олимпус-85» Алексей Перванчук.

В адрес турнира поступило приветствие от имени министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова.

«Участники показали красивую, захватывающую игру. Спорткомплекс ПАО «Одессаоблэнерго» был переполнен болельщиками, среди которых были и ветераны гандбольного движения и совсем молодые игроки и просто любящие гандбол люди.

Все команды-участницы турнира были отмечены кубками, медалями и дипломами», — сообщили в пресс-службе.

По результатам игр места распределились следующим образом: грамотой за участие была отмечена сборная команда Республики Молдова +45. Третье место — у команды «Одесса» +45. Второе место заняла сборная Республики Беларусь +45. Победителем турнира стала сборная Украины +50.

Также были вручены специальные памятные знаки в разных игровых амплуа по результатам игр. Свой приз зрительских симпатий лучшей команде и лучшему игроку учредило и ПАО «Одессаоблэнерго», которое любезно предоставило спортивный комплекс для проведения соревнования.

Кроме того, от имени Ассоциации ветеранов и любителей гандбола были учреждены памятные знаки самым результативным игрокам турнира в каждой команде.

СПРАВКА: Инициатором проведения первых «Черноморских игр» в 2014 году выступила Федерация гандбола Одесской области, председателем которой является Сергей Гриневецкий.

В первом турнире, который прошёл в 2014 году в Ильичёвске (ныне — Черноморск Одесской области), приняли участие команды: «Олимпус-85» (+50) из г. Кишинев (Республика Молдова), команда гандбольного клуба «Харьков» +35, «Торнадо» (Киевская область, г. Бровары,) и команда «Одесса» +45.

После первых «Черноморских игр» на заседании президиума Федерации гандбола Одесской области было принято решение сделать турнир традиционным.

Второй турнир состоялся в 2016 году в спортивном комплексе ПАО «Одессаоблэнерго» при участии сборной Украины +50, сборной Республики Молдова +50, команды «Одесса» +45 и команды города Раздельная +35.