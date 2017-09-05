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Одесская спортсменка поднялась на первую позицию рейтинга сильнейших шашисток планеты
17:59 / 02.10.2017
ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская спортсменка Виктория Мотричко поднялась на первое место в рейтинге сильнейших шашисток планеты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 2 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, международный гроссмейстер, одесситка Виктория Мотричко благодаря последним победам на международном уровне улучшила свои позиции в рейтинге сильнейших шашисток мира (шашки-100). В списке лучших шашисток планеты одесситка сейчас занимает первое место.
В активе Виктории 2238 баллов, что на 10 больше, чем у представительницы Латвии Зои Голубевой и россиянки Матрены Наговицыной.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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