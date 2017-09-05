Одесская спортсменка поднялась на первую позицию рейтинга сильнейших шашисток планеты

17:59 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская спортсменка Виктория Мотричко поднялась на первое место в рейтинге сильнейших шашисток планеты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 2 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, международный гроссмейстер, одесситка Виктория Мотричко благодаря последним победам на международном уровне улучшила свои позиции в рейтинге сильнейших шашисток мира (шашки-100). В списке лучших шашисток планеты одесситка сейчас занимает первое место.

В активе Виктории 2238 баллов, что на 10 больше, чем у представительницы Латвии Зои Голубевой и россиянки Матрены Наговицыной.