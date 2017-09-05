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Одесский кикбоксер выиграл профессиональный бой у голландца в рамках турнира КОК 48
15:45 / 02.10.2017
ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский супертяжеловес Цотне Рогава выиграл профессиональный бой у голландца Колина Джорджа в рамках турнира КОК 48, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 30 сентября в Кишиневе (Молдова) состоялся профессиональный бой по кикбоксингу в рамках турнира КОК 48. Одессу на соревнованиях представил супертяжеловес грузинского происхождения Цотне Рогава. Оппонентом Цотне в весовой категории «Свыше 91 килограмма» выступил голландец Колин Джордж.
По результатам соревнования победителем стал Цотне Рогава, выиграв бой по очкам. Это 23-я победа Цотне на профессиональном ринге в 30-ти боях (19 нокаутов).
Подготовкой спортсмена к соревнованиям руководил заслуженный тренер Украины Владимир Пишенин.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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