Одесский кикбоксер выиграл профессиональный бой у голландца в рамках турнира КОК 48

15:45 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский супертяжеловес Цотне Рогава выиграл профессиональный бой у голландца Колина Джорджа в рамках турнира КОК 48, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 30 сентября в Кишиневе (Молдова) состоялся профессиональный бой по кикбоксингу в рамках турнира КОК 48. Одессу на соревнованиях представил супертяжеловес грузинского происхождения Цотне Рогава. Оппонентом Цотне в весовой категории «Свыше 91 килограмма» выступил голландец Колин Джордж.

По результатам соревнования победителем стал Цотне Рогава, выиграв бой по очкам. Это 23-я победа Цотне на профессиональном ринге в 30-ти боях (19 нокаутов).

Подготовкой спортсмена к соревнованиям руководил заслуженный тренер Украины Владимир Пишенин.