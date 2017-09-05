Одесская «Отрада» стала чемпионом Украины по регби-7 среди женщин

15:15 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская «Отрада» стала чемпионом женской Суперлиги Украины по регби-7, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 октября, в пресс-службе областной Федерации регби.

По информации пресс-службы, розыгрыш женской Суперлиги по регби-7 завершился

в Киеве 1 октября.

Несмотря на отсутствие ряда лидеров, одесситки одолели главных конкуренток в борьбе за медали — столичный «Авиатор» 10:7 и харьковский «ХТЗ-Олимп» 26:5. Львовские «Львы» и вовсе не приехали на турнир.

В итоговой турнирной таблице, «Отрада» первая, «Авиатор» второй, по дополнительным показателям киевлянкам уступил «ХТЗ-Олимп», а «Львы» замыкают турнир.

«За весь сезон одесситки не проиграли ни одного матча. Этот титул стал для «Отрады» вторым кряду и восьмым в истории», — отметили в пресс-службе.

Завершится сезон 2017 Кубком Украины и молодежным первенством U-21.