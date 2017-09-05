Одесса > Новости > Спорт «Черноморец» в 1/8 Кубка Украины сыграет с «Днепром-1» 16:28 / 27.09.2017 ОДЕССА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По итогам жеребьёвки в 1/8 Кубка Украины «Черноморец» сыграет с «Днепром-1», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 27 сентября, в пресс-службе ФК «Черноморец», По информации пресс-службы, ССегодня в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины 2017−2018 гг. По ее результатам соперником «Черноморца» на этой стадии турнира станет «Днепр-1» (Днепр), выступающий во второй лиге. Игра состоится в Днепре. Базовый день — 25-е октября. Остальные пары команд: «Арсенал-Киев» — «Верес» Ровно, ФК «Александрия» — «Динамо» Киев, ФК «Львов» — «Сталь» Каменское, «Таврия-Симферополь» Херсон — ФК «Мариуполь», «Ворскла» Полтава — «Олимпик» Донецк, «Прикарпатье» Ивано-Франковск — «Десна» Чернигов, «Заря» Луганск — «Шахтер» Донецк. версия для печати