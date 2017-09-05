ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція: КОРУПЦІЯ НА МІЛЬЙОНИ — ВИКРИТТЯ ВІД ЦЕНТРУ ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




«Черноморец» в 1/8 Кубка Украины сыграет с «Днепром-1»
16:28 / 27.09.2017

ОДЕССА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По итогам жеребьёвки в 1/8 Кубка Украины «Черноморец» сыграет с «Днепром-1», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 сентября, в пресс-службе ФК «Черноморец»,

По информации пресс-службы, ССегодня в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины 2017−2018 гг.

По ее результатам соперником «Черноморца» на этой стадии турнира станет «Днепр-1» (Днепр), выступающий во второй лиге. Игра состоится в Днепре. Базовый день — 25-е октября.

Остальные пары команд: «Арсенал-Киев» — «Верес» Ровно, ФК «Александрия» — «Динамо» Киев, ФК «Львов» — «Сталь» Каменское, «Таврия-Симферополь» Херсон — ФК «Мариуполь», «Ворскла» Полтава — «Олимпик» Донецк, «Прикарпатье» Ивано-Франковск — «Десна» Чернигов, «Заря» Луганск — «Шахтер» Донецк.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:42 27.09.2017
Полиция задержала рецидивиста, который ограбил дом и напал на вернувшуюся хозяйку
17:03 27.09.2017
Управление дорожного хозяйства отчиталось о ходе капитального и текущего ремонтов дорог и тротуаров
16:40 27.09.2017
Завтрашнее заседание одесского исполкома перенесено
16:01 27.09.2017
Проект ПКМУ о замене «Информационной системы портового сообщества» обсудят в Одессе
15:48 27.09.2017
Штормовое предупреждение сохраняется на завтра по Одессе и области


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.029