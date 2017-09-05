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Массовый легкоатлетический забег пройдёт 1 октября в парке Шевченко
17:29 / 26.09.2017
ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 1 октября в парке Шевченко состоится легкоатлетический «Забег ради жизни» для всех возрастных категорий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 1 октября в Одессе при поддержке городских властей состоится легкоатлетический забег «Run for Life» («Забег ради жизни»).
В соревнованиях примут участие спортсмены различных возрастных категорий. Любители бега смогут преодолеть любую из дистанций: 2,5 км, 5 км, 10 км.
Забеги для детей в возрасте от 10-ти до 12-ти лет пройдут на дистанции 500 м, от 13-ти до 15-ти лет — на дистанции 1 тысяча метров.
Начало соревнований 1 октября в 10:00 по адресу: Центральный парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко (сцена «Ракушка»).
«Целями проведения турнира являются: популяризация и развитие беговых видов спорта, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов в каждой возрастной категории, а также пропаганда и популяризация здорового образа жизни», — добавили в департаменте.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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