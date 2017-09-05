10:43 / 25.09.2017

ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Черноморец» сыграл вничью 1:1 со львовскими «Карпатами» в матче 10 тура Чемпионата УПЛ по футболу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, в пресс-службе одесской команды.

По информации пресс-службы, матч «Карпаты» (Львов) «Черноморец» прошёл 24 сентября во Львове на стадионе «Украина» в присутствии 1 тыс. 262 зрителей. Во время матча шёл моросящий дождь.

Хозяева открыли счёт на 6-й минуте с пенальти. Гол со стороны «моряков» забил Хобленко на 30-й минуте. Итоговый счёт матча — 1:1.

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: «Такие матчи не бывают красивыми, потому что играют команды из нижней части турнирной таблицы, и всем нужны очки. Разница очень колоссальная между задачей наборов очков и красивой игрой. В целом по напряжению игра понравилась, наверное, зрителям, насколько я понимаю...

Мы хотели взять 3 очка для того, чтобы стратегически правильно дальше выстраиваться в движении по турнирной таблице. Мы понимали, что «Карпаты» не в самом лучшем психологическом состоянии. Но надо принимать во внимание, что у нас был тяжелейший матч с «Шахтером». То есть психологически мы были несколько выхолощены. Мы пытались поднять эмоциональную форму. Может, не хватило игроков с харизмой. Они есть в «Черноморце», но в таких матчах они иногда «выезжают» за счет коллектива...».