|
|
«Черноморец» сыграл вничью 1:1 со львовскими «Карпатами»
10:43 / 25.09.2017
ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Черноморец» сыграл вничью 1:1 со львовскими «Карпатами» в матче 10 тура Чемпионата УПЛ по футболу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, в пресс-службе одесской команды.
По информации пресс-службы, матч «Карпаты» (Львов) «Черноморец» прошёл 24 сентября во Львове на стадионе «Украина» в присутствии 1 тыс. 262 зрителей. Во время матча шёл моросящий дождь.
Хозяева открыли счёт на 6-й минуте с пенальти. Гол со стороны «моряков» забил Хобленко на 30-й минуте. Итоговый счёт матча — 1:1.
Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: «Такие матчи не бывают красивыми, потому что играют команды из нижней части турнирной таблицы, и всем нужны очки. Разница очень колоссальная между задачей наборов очков и красивой игрой. В целом по напряжению игра понравилась, наверное, зрителям, насколько я понимаю...
Мы хотели взять 3 очка для того, чтобы стратегически правильно дальше выстраиваться в движении по турнирной таблице. Мы понимали, что «Карпаты» не в самом лучшем психологическом состоянии. Но надо принимать во внимание, что у нас был тяжелейший матч с «Шахтером». То есть психологически мы были несколько выхолощены. Мы пытались поднять эмоциональную форму. Может, не хватило игроков с харизмой. Они есть в «Черноморце», но в таких матчах они иногда «выезжают» за счет коллектива...».
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:39 25.09.2017
Губернатор требует разобраться с незаконно построенными коттеджами на территории национального парка
16:14 25.09.2017
15:35 25.09.2017
14:46 25.09.2017
14:43 25.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.032
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»