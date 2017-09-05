09:57 / 18.09.2017

ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец» сыграл вничью с донецким «Шахтёром» в матче 9 тура Чемпионата УПЛ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе «Черноморца».

По информации пресс-службы, матч состоялся 17 сентября в Одессе на стадионе «Черноморец» в присутствии 10 тыс. 642 зрителей.

Как отметили в пресс-службе, «Лицом к лицу сошлись лидер и аутсайдер: команды в турнирной таблице разделяли целых 17 очков. С точки зрения формальной логики у «моряков» в противостоянии с дончанами шансы на успех практически отсутствовали. Но у футбольной логики законы другие, позволяющие хозяевам все же надеяться на удачу. Во-первых, обновленная команда во главе с новым главным тренером после первой победы в чемпионате должна испытывать моральный подъем. Во-вторых, «горняки», у которых после отличного старта в Лиге чемпионов с настроением тоже все в порядке, вынуждены играть в плотном временном графике: и дней на подготовку у них было меньше, чем у одесситов, и футболисты, как ни крути, потратили немало сил — как физических, так и моральных. Впрочем, так называемые резервисты «Шахтера» мало в чем уступают игрокам «основы».

Матч начался с минуты молчания. Это решение связано с гибелью детей в одесском оздоровительном лагере...».

Итоговый счёт матча — 0:0.

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: «Если комментировать по игре, то, естественно, результатом мы довольны, потому мы находились с соперником в турнирной таблице на диаметрально противоположных сторонах. Донецкий «Шахтер» — одна из сильнейших команд в Украине и, наверное (я об этом не раз говорил) одна из лучших в Европе — по подбору исполнителей, по постановке игры. Поэтому результатом мы довольны».