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Новые звёзды появятся 17 сентября на Аллее футбольной славы «Черноморца»
10:19 / 14.09.2017
ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Торжественная церемония открытия новых звёзд на Аллее футбольной славы у стадиона «Черноморец» пройдет перед домашним матчем против «Шахтера», 17 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 сентября, в пресс-службе «Черноморца».
Как отметили в пресс-службе, ФК «Черноморец» ежегодно в дни празднования основания Одессы открывает новые именные звезды на Аллее футбольной славы у стадиона нашего клуба в парке имени Т. Г. Шевченко. В этом году торжественная церемония пройдет перед домашним матчем против «Шахтера», 17 сентября.
За полтора часа до начала поединка чемпионата Украины (в 18:00) на Аллее будут открыты две именные звезды людям, оставившим заметный след в истории нашего клуба.
Согласно положению об «Аллее футбольной славы», общественный совет ФК «Черноморец», изучив мнения болельщиков, журналистов, спортивной общественности города, принял решение установить в этом году почетные знаки Виктору Зубкову и Александру Руге.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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