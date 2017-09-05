Новые звёзды появятся 17 сентября на Аллее футбольной славы «Черноморца»

10:19 / 14.09.2017

ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Торжественная церемония открытия новых звёзд на Аллее футбольной славы у стадиона «Черноморец» пройдет перед домашним матчем против «Шахтера», 17 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 сентября, в пресс-службе «Черноморца».

Как отметили в пресс-службе, ФК «Черноморец» ежегодно в дни празднования основания Одессы открывает новые именные звезды на Аллее футбольной славы у стадиона нашего клуба в парке имени Т. Г. Шевченко. В этом году торжественная церемония пройдет перед домашним матчем против «Шахтера», 17 сентября.

За полтора часа до начала поединка чемпионата Украины (в 18:00) на Аллее будут открыты две именные звезды людям, оставившим заметный след в истории нашего клуба.

Согласно положению об «Аллее футбольной славы», общественный совет ФК «Черноморец», изучив мнения болельщиков, журналистов, спортивной общественности города, принял решение установить в этом году почетные знаки Виктору Зубкову и Александру Руге.