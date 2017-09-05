Одесская спортсменка вошла в тройку сильнейших шашистов мира

13:14 / 12.09.2017

ОДЕССА, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская шашистка, международный гроссмейстер Виктория Мотричко завоевала третье место на чемпионате Европы и стала серебряным призером этапа Кубка мира, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 10 сентября в городе Карпаче (Польша) состоялся чемпионат Европы по международным шашкам (шашки-100) среди мужчин и женщин.

Титулованная одесситка, международный гроссмейстер Виктория Мотричко сыграла в турнире без поражений и в итоге завоевала бронзовую медаль, трижды победив и четырежды завершив свои партии вничью.

С 3 по 9 сентября в Польше В. Мотричко приняла участие в заключительном этапе Кубка мира по шашкам, где показала свой высокий профессиональный уровень, заняв второе место в женском зачете, что позволило одесситке в общем зачете по итогам года войти в тройку сильнейших.