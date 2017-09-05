«Черноморец» обновлённым составом обыграл кропивницкую «Звезду»

08:41 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец» в очередном матче Чемпионата УПЛ одержал на выезде победу над «Звездой» (Кропивницкий), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в пресс-службе «Черноморца».

По информации пресс-службы, матч 8 тура Чемпионата УПЛ по футболу «Звезда» — «Черноморец» состоялся 10 сентября в Кропивницком на стадионе «Звезда» и завершился со счётом 0:1 в пользу одесситов.

Единственный гол матча забил Васин на 36-й минуте.

Как отметили в пресс-службе, «в целом, «Черноморец» достаточно спокойно довел матч до победы, чрезвычайно важной с точки зрения турнирного положения и для обретения уверенности обновленного коллектива».

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции так охарактеризовал прошедший поединок: «Довольно энергозатратная игра в плане физических, атлетических кондиций, потому что сегодня было очень жарко и душно. Мы были вынуждены концовку игры обороняться, сохраняя счет. Но в целом, если говорить о матче, план на игру полностью выдержали. Я благодарен ребятам, спасибо им за три очка».

Наставник команды также отметил, что рассчитывал на положительный результат матча.

«У меня уже был подобный опыт. Я вам говорил летом, что разница, когда ты находишься наверху или внизу таблицы — колоссальная. Красивого футбола от команд, которые находятся на последнем месте, ждать не приходится. Поэтому во главу угла был поставлен результат», — отметил он.

Дебютировали в матче за «Черноморец» 4 новых игрока: новый центральный защитник, два опорных и вратарь.

По информации пресс-службы, ФК «Черноморец» заключил контракты с четырьмя новыми футболистами. Это Александр Гутор, Н’Ганон Фуссени Бамба, Мамаду Ваг, Н’Диайе Алассан.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», ранее новый тренерский штаб главной команды «Черноморца» принял решение прекратить сотрудничество с шестью футболистами: Денисом Баланом, Иваном Бобко, Евгением Мурашовым, Артуром Новотрясовым, Денисом Норенковым и Артемом Рахмановым.

СПРАВКА: Александр Гутор родился в 1989 г. в Минске (Белоруссия). Голкипер. Воспитанник СДЮШОР «Динамо» (Минск). Выступал в командах: БАТЭ (Борисов, Белоруссия), «Динамо» (Минск, Белоруссия), ФК «Оренбург» (Россия), ФК «Тосно» (Россия). Защищал ворота первой сборной Белоруссии (7 матчей), также играл в олимпийской (10 матчей) и молодежной (22 матча) сборных страны. Пятикратный чемпион Белоруссии. Лучший футболист страны (2011). В «Черноморце» будет выступать под №1.

Н’Ганон Фуссени Бамба родился в 1990 г. в Бинжервиле (Кот-д'Ивуар). Центральный защитник. Рост — 182 см, вес — 69 кг. Играл за команды 4-го и 5-го французских дивизионов, ФК «Сегед» (Венгрия), «Глория» (Бистрица, Румыния), ФК «Айя Напа» (Кипр), ФК «Слуцк» (Белоруссия), ФК «Зугдиди» (Грузия). Защищал цвета национальной сборной Гвинеи (2 матча), молодежных сборных Кот-д'Ивуара (9). В «Черноморце» будет выступать под №21.

Мамаду Ваг родился в 1990 г. в Сен-Брие (Франция). Защитник. Играл во французских клубах «Ле-Ман» и «Мец», в ДВШК-ТЕВА (Дебрецен, Венгрия), «Пушкаш Академия» (Фельчут, Венгрия), «Этникос» (Ахнас, Кипр), ФК «Наджран» (Саудовская Аравия), «Ассириска Ференинген» (Седертелье, Швеция), «Жетысу» (Талды-Курган, Казахстан), «Сюрианска» (Седертелье, Швеция). Сыграл 4 матча за сборную Франции (U-19). В «Черноморце» будет выступать под №2.

Н’Диайе Алассан родился в 1990 г. в Оденкуре (Франция). Полузащитник. Выступал в командах: «Кристал Пэлас», «Суиндон Таун», «Саутенд Юнайтед», «Барнет», «Хейз и Идинг», «Хастингс» (все — Англия), «Локомотив» (Пловдив, Болгария), «Берое» (Стара-Загора, Болгария), «Иртыш» (Павлодар, Казахстан), «Тобол» (Кустанай, Казахстан), «Белфорт» (Франция). В «Черноморце» будет выступать под №4.