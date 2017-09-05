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Шесть футболистов покидают «Черноморец»
13:12 / 06.09.2017
ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Новый тренерский штаб ФК «Черноморец» принял решение прекратить сотрудничество с шестью футболистами, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 сентября, в пресс-службе клуба.
По информации пресс-службы, новым тренерским штабом главной команды нашего клуба принято решение прекратить сотрудничество с шестью футболистами: Денисом Баланом, Иваном Бобко, Евгением Мурашовым, Артуром Новотрясовым, Денисом Норенковым и Артемом Рахмановым.
Всем игрокам предоставляется статус свободного агента.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», после поражения «Черноморца» в матче с «Вересом» 19 августа главный тренер команды Александр Бабич заявил о намерении уйти с поста.
4 сентября на базе клуба в Совиньоне генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра представил команде «моряков» ее нового главного тренера — им стал белорусский специалист Олег Дулуб. Его помощниками назначены: Юрий Поклад, Василий Хомутовский и Александр Грановский.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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