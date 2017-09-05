Спортивные состязания и мастер-классы пройдут в Одессе 9 сентября ко Дню физкультуры и спорта

10:19 / 06.09.2017

ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе планируют масштабно отпраздновать День физкультуры и спорта 9 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 9 сентября в Одессе пройдет традиционное масштабное празднование Дня физической культуры и спорта Украины.

В большом спортивном празднике примут участие известные спортсмены Одессы, их тренеры, родители, представители коммунальных спортивных школ города, многочисленных спортивных обществ и организаций, представители руководства города.

Мероприятия, посвященные спортивному фестивалю, будут проходить во всех районах города Одессы.

Так, на Приморском бульваре вы этот день состоятся: фестиваль видов спорта коммунальных детско-юношеских спортивных школ; установление рекорда Украины в одновременном массовом исполнении спортивного упражнения «планка»; легкоатлетический шоу-забег «Вверх по Потемкинской лестнице»; фестиваль спортивных танцев; турнир по гиревому спорту; турнир по армрестлингу; встреча с призерами и победителями XXIІІ Дефлимпийских игр и Х Всемирных игр; множество показательных выступлений по различным видам спорта.

9-10 сентября на Морском вокзале пройдёт Международный фитнес-фестиваль Benefit 2017.

На стадионе «Спартак» в 10:00 стартует турнир по мини-футболу; а в 17:00 пройдёт матч І лиги чемпионата Украины по футболу среди ФК «Жемчужина» и ФК «Колос».

В Киевском районе с 09:00 до 17:00 будут проходить мастер-классы по гимнастическим видам спорта (в сквере на 7 ст. Люстдорфской дороги); в 10:30 — спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья» (на спортивной площадке школы №81); 10:30 — «Спортивный калейдоскоп» (на спортивном стадионе школы №55).

В Малиновском районе в 10:00 откроется шахматный турнир в рамках «Школьной шахматной лиги» (в гимназии №5); в 12:00 начнётся спортивный праздник «Веселые старты» (в УВК №4).

В Приморском районе с 10:00 начнутся соревнования по плаванию (в гимназии №1 им. А. П. Быстриной) и районные спортивные соревнования «Энергичная страна» (в УВК №90 им. А. С. Пушкина).

В Суворовском районе также с 10 часов стартуют: чемпионат по футболу (на базе УВК №13); спортивные соревнования «Быстрее, выше, сильнее» (на спортплощадке школы №73); а также пройдёт торжественное открытие стадиона школы №17.

Всех жителей и гостей города Одессы приглашают принять участие в праздновании Дня физической культуры и спорта Украины.