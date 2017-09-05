Подготовкой «Черноморца» займётся бывший главный тренер львовских «Карпат»

08:39 / 05.09.2017

ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Тренировать ФК «Черноморец» будет белорусский специалист Олег Дулуб, до июня работавший во львовских «Карпатах», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе клуба.

По информации пресс-службы, 4 сентября на базе клуба в Совиньоне генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра представил команде «моряков» ее нового главного тренера — им стал белорусский специалист Олег Дулуб.

Его помощниками назначены: Юрий Поклад, Василий Хомутовский и Александр Грановский. Новым руководителем селекционного отдела клуба назначен Владислав Немешкало, уже работавший в «Черноморце» в середине 2000-х годов.

О. Дулуб в своем обращении к коллективу был краток, отьметив: «Черноморец» — клуб с богатейшими традициями, хотя сейчас команда переживает не самые лучшие времена. Для меня было за честь принять приглашение от руководства «Черноморца». Уверен, что у нас все получится».

СПРАВКА: Олег Дулуб родился в 1965 году в Калинковичах (Белоруссия). Выступал в полузащите команд: КИМ Витебск, «Гомсельмаш» (Гомель), «Шахтер» (Солигорск), ФК «Молодечно», СКАФ Минск, «Левадия» Дзержинск (все — Белоруссия), «Самотлор» (Россия), «Синот» (Чехия), «Вайрогс», «Динабург», «Резекне» (все — Латвия), «Далянь Ваньда» (Китай), КПВ, КПТ-85, ТП-47 (все — Финляндия). Был играющим тренером «Левадии», также тренировал белорусские клубы «Дарида», «Смена-Минск», «Торпедо» Жодино, ФК «Минск», ФК «Витебск», ФК «Гомель», «Динамо» Минск, «Крумкачи» Минск. С октября 2016 по июнь 2017 — главный тренер львовских «Карпат».